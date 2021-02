Borgosesia: "Allontanato il medico del Pronto soccorso"

"In merito all’episodio accaduto nella giornata di ieri (lunedì 22 febbraio) presso il Pronto Soccorso di Borgosesia, precisiamo che la Direzione, appena venuta a conoscenza dell’accaduto, ha provveduto ad inviare una diffida alla Cooperativa che gestisce il servizio affinché il professionista in questione venisse immediatamente allontanato ed estromesso da qualsiasi futura turnazione".

L'Asl Vercelli interviene su quanto segnalato dal sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani (leggi qui) riguardo ad un episodio che si sarebbe verificato nella serata di domenica 21: un uomo, presentatosi al Pronto soccorso, si sarebbe rifiutato di farsi curare da un medico perchè quest'ultimo si sarebbe presentato "in evidente stato di alterazione".

"Siamo stati rassicurati dell’attivazione di tutte le necessarie azioni a tutela - proseguono dall'Asl Vc - Siamo profondamente dispiaciuti per l’accaduto che non era mai successo e che, grazie ad un tempestivo intervento del nostro personale interno che ha sostituito prontamente il medico, non ha fortunatamente causato alcun danno a pazienti o altro personale. Specifichiamo inoltre che il medico in questione aveva effettuato solo un altro turno in precedenza e non era stata segnalata alcuna anomalia. Abbiamo comunque provveduto a stilare un nuovo capitolato di gara che contenga criteri di qualità di accesso più stringenti in modo da garantire una migliore qualità del servizio".