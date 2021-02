Vercellese: temperature in rialzo

"Una circolazione depressionaria con il minimo localizzato tra la Spagna e l'Algeria riesce a interessare marginalmente il Piemonte convogliando nuvolosità alta e stratificata. In serata la depressione si allontanerà verso l'entroterra algerino favorendo un'attenuazione della copertura nuvolosa. Il miglioramento del tempo sarà determinato anche da un'area di alta pressione che porterà i suoi massimi barici dalla penisola balcanica all'Italia centrosettentrionale tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina, portando lo zero termico a sfiorare i 3500 metri in Piemonte mentre sulle pianure piemontesi le temperature potranno localmente superare i 20°C. A causa della stabilità atmosferica sono ancora possibili nebbie e foschie sulle zone pianeggianti nelle ore più fredde".

Il bollettino di Arpa Piemonte prevede per oggi, lunedì 22 febbraio, cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature e attenuazione della copertura nuvolosa in serata a partire dal settore nordoccidentale. In nottata formazione di nebbie sulle pianure.

Martedì 23 il cielo si presenterà sereno con passaggi di velature nella prima parte della giornata, banchi di nebbia in pianura al mattino e foschie in serata. Mercoledì 24 febbraio tempo sereno, con nebbie al mattino e foschie in serata in pianura.

Nel vercellese le temperature minime si manterranno sui 3 gradi, le massime saranno in risalita fino al 17 gradi centigradi di mercoledì.