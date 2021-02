Varallo, Alpàa: "Pronti a partire"

"La formula dell'Alpàa proposta lo scorso anno, in sostituzione della tradizionale manifestazione, ha ottenuto ottimi riscontri portando tra l’altro una 'boccata di ossigeno' alle attività cittadine".

Così, anche per il 2021, il Comitato cittadino è pronto a partire e "sta lavorando per pensare, immaginare e poi proporre, sotto il marchio Alpàa, ancora tanti eventi diluiti nel tempo e negli spazi, che potranno accompagnare, vivacizzandola, l’estate varallese e valsesiana. Ovviamente se tutto ciò ci sarà permesso dalla situazione del momento".

L’idea, proseguono dal Comitato per l'Alpàa, "è quella di riallacciarci ai temi dello scorso anno, con un particolare occhio di riguardo, anche se non sono mai mancati, ai momenti culturali, considerato che proprio la cultura è stata tra i settori maggiormente penalizzati. Si ha voglia di buona musica, di arte, di teatro e noi cercheremo di proporle chiamando in causa quegli artisti che da tempo sono fermi".

Ma non finisce qui: "Ci sarà tanto altro, con un’anticipazione a fine primavera legata al Giro d’Italia, che per la sua 104esima edizione partirà da Torino l’8 maggio, e il 28 farà tappa in Valsesia. Per celebrare la speciale occasione, in prossimità della data, con un 'Fuori giro', dedicheremo un week end alla bicicletta e presto vi sveleremo di cosa si tratterà - anticipano dal Comitato - Le iniziative saranno organizzate con la collaborazione delle numerose realtà del territorio, con le quali il Comitato lavora da tempo e alle quali va il nostro grazie per quanto si prodigano nell’ambito della nostra comunità".