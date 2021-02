Engas: il dominio è assoluto

L'Engas Hockey Vercelli ha ipotecato il primo posto in classifica nel girone A del campionato di Serie A2. Ieri sera, sabato 20 febbraio, i nerogialloverdi hanno battuto in trasferta anche il Roller Bassano secondo in graduatoria, centrando la quattordicesima vittoria consecutiva (su sedici match disputati). Il risultato finale è stato di 4-2, con le reti vercellesi realizzate da Matteo Brusa (doppietta), Juan José Moyano e Peter Ehimi a ribaltare lo svantaggio iniziale.

A sei giornate dalla fine della stagione regolare, l'Engas ha 12 punti vantaggio proprio sul Roller Bassano e sull'Hockey Thiene; a meno di un tracollo clamoroso quindi la squadra allenata da Paolo De Rinaldis accederà ai playoff per la promozione in A1 da prima della classe e quindi direttamente a partire dalle semifinali. Prossimo appuntamento sabato 6 marzo, al PalaPregnolato, nel derby contro l'Azzurra Novara.

Il tabellino dell'incontro (2-4).

ROLLER BASSANO: Comin, Pelva, Campagnolo, Panizza, Marangoni, Zen, Bergamin, Fraccaro, Serraiotto e Baroni. All.: Zanfi.



ENGAS HOCKEY VERCELLI: Errico, Motaran, Ehimi, Perroni, Maniero, Ferrari, Brusa, Moyano, Schena e Lo Priore. All.: De Rinaldis.



ARBITRO: Giangregorio di Giovinazzo.

MARCATORI: al 6'27" Campagnolo (R), al 23'48" Brusa (E), al 28'35" Moyano (E), al 30'13" Brusa (E), al 34'49" Pelva (R) e al 49'18" Ehimi (E).

NOTE - Espulsioni temporanee: Comin (R, 2'), Fraccaro (R, 2'), Campagnolo (R, 2') e Motaran (E, 2').

