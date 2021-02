Deposito scorie: più tempo ai Comuni per le osservazioni

Deposito scorie nucleari, c'è più tempo per i Comuni per presentare le osservazioni alla Cnapi (Carta nazionale aree potenzialmente idonee).

E' stato infatti approvato alla Camera un emendamento che proroga da 60 a 180 giorni il termine per la presentazione delle osservazioni alla Carta dei siti individuati come potenzialmente idonei ad ospitare il Deposito nazionale e il Parco Tecnologico. Lo avevano chiesto i Comuni nel corso degli incontri informativi del Tavolo per la trasparenza e partecipazione nucleare, convocato dall’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati, per la presentazione della Cnapi, la Carta Nazionale dell’aree potenzialmente idonee - pubblicata da Sogin il 5 gennaio scorso con il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente - ad ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico.

“Sono state ascoltate le richieste di Enti locali e Regioni”, commenta l’assessore Marnati. In Piemonte sono 8 le zone individuate di cui 6 in provincia di Alessandria (Oviglio, Castelletto Monferrato-Alessandria- Quargnento, Fubine-Quargnento, Bosco Marengo-Frugarolo, Castelletto Bormida-Sezzadio e Bosco Marengo-Novi) e due in provincia di Torino (Caluso-Mazzè-Rondissone e Carmagnola).

Il seminario nazionale, propedeutico alla stesura della nuova carta, si svolgerà dopo 240 giorni, e non 120.