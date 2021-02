Rive saluta per sempre Gianfranco Manachino

Rive, il Sindaco, l'Amministrazione, i dipendenti del Comune e la Bassa, dicono addio a Gianfranco Manachino, sindaco del paese dal 2004 al 2014 per due mandati.

Di soli 67 anni, lascia il paese in lutto: tutti lo ricordano per i suoi lavori, le sue iniziative e i risultati ottenuti durante la sua carica.

Il Comune lo saluta con queste parole: "Se, come si dice, quando una persona diventa Sindaco, lo resta per sempre, allora ti diciamo 'Arrivederci Signor Sindaco', riposa in pace".

Il rosario sarà oggi alle 18, mentre il funerale si terrà lunedì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Rive.