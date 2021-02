"Il progetto per la nuova sede non può più essere rimandato"

Una nuova sede per i vigili del fuoco di Livorno Ferraris. E' la richiesta ribadita venerdì 19 febbraio durante una riunione tra tutte le sigle sindacali dei vigili del fuoco del comando di Vercelli per presentare al consigliere regionale Sacco, alla senatrice Matrisciano e all'onorevole Costanzo la situazione del distaccamento del paese.

Si tratta, infatti, di un alloggio di proprietà dell'Asl, soluzione che doveva essere temporanea. Infatti da anni il Comune di Livorno Ferraris di concerto col Comando provinciale dei vigili del fuoco porta avanti il progetto di una nuova sede. "Sono già stati individuati i terreni per la costruzione del nuovo

distaccamento - si legge in una nota stampa dei sindacati - e il processo di acquisizione da parte del Demanio è in corso. La nostra preoccupazione, per la quale chiediamo attenzione da parte di tutti gli Enti del territorio (attenzione, che ad onor del vero mai è stata negata) è che i tempi si prolunghino ulteriormente".

L'incontro di venerdì 19 si è svolto grazie all'interessamento del consigliere comunale di Vercelli Michelangelo Catricalà. Aveva appunto lo scopo di presentare "la situazione annosa di un distaccamento nato provvisorio 16 anni fa e che oggi vive un processo che dovrebbe portare alla costruzione di una nuova sede. All'incontro erano presenti responsabili sindacali regionali e nazionali. I rappresentanti politici del M5S si sono mostrati molto propositivi e interessati a creare le condizioni per accelerare sull'iter burocratico che porterà, in un territorio strategico nel cuore del Piemonte, alla costruzione di una sede degna".

Come spiegano Cgil Vvf e Fp, Confsal, Usb, Conapo e Fns Cisl, "la sede presenta criticità evidenti a causa di spazi comunque limitati, non adattabili ad una sede di servizio, che impediscono, ad esempio, la possibilità di creare un'aula didattica, un laboratorio autoprotettori, una piccola palestra e un

castello di manovra dove formarsi in sicurezza. Lo stesso ricovero dei mezzi e della attrezzature

risulta limitato e, ad oggi, solo un mezzo antincendio di grandi dimensioni è nella disponibilità del

distaccamento".

"Si creerebbero inoltre - aggiungono i sindacati - le condizioni per avere un presidio territoriale che esprimerebbe appieno non solo l'ordinaria opera di soccorso tecnico urgente ma anche la storica formazione specialistica in ambito Cbnr presente nel Comando provinciale di Vercelli da quando la nostra provincia era uno dei fulcri dell'industria nucleare nazionale".

Il distaccamento permanente di Livorno Ferraris viene istituito nel 2003 "nella consapevolezza delle

esigenze di un territorio privo di presidi permanenti dediti al soccorso tecnico urgente. Da allora - scrivono in una nota i vigili del fuoco - molteplici sono stati gli interventi di soccorso tecnico urgente in una zona particolarmente importante, cuore geografico della Regione Piemonte. Tutta la zona presenta diverse criticità legate ad una attività antropica fervente e alla vicinanza con reti infrastrutturali importanti, quali lo snodo autostradale A4-A5 e la rete ferroviaria ad alta velocità. Risultano critiche anche le condizioni idrogeologiche di un territorio stretto tra i bacini fluviali di Po, Dora Baltea e i Canali Cavour e De Pretis che, pur rappresentando un'importante risorsa economica, sono spesso causa di eventi dannosi. La nuova vocazione logistica della zona, rende ulteriormente necessaria la presenza per interventi rapidi di personale adeguatamente formato e dotato di attrezzature specialistiche. Il territorio e la cittadinanza che ottengono beneficio dalla presenza di tale presidio, considerato ancora recentemente indispensabile dalla Direzione regionale Vigili del fuoco del Piemonte, sono vasti, afferenti anche alle provincie di Torino e Alessandria, e tutelati da personale professionista in ogni momento. E proprio sottolineando il servizio su più province riteniamo necessaria l’attenzione anche dei rappresentanti politici regionali".



I sindacati sottolineano anche il fatto "che il distaccamento di Livorno Ferraris sia il più vicino presidio del Corpo nazionale (ente preposto dalla legge agli interventi coinvolgenti sostanza radioattive in ambito civile) al deposito temporaneo di rifiuti radioattivi di Saluggia e la definizione dei siti idonei ad ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi non cancella la presenza di questa importante struttura".

Concludono i sindacati: "Presentiamo questa nota per portare all'attenzione dei rappresentanti dei cittadini la situazione lavorativa dei vigili assegnati a una sede inidonea da troppo tempo temporanea e dei cittadini che meritano una struttura sul territorio rappresentativa anche simbolicamente della vicinanza dello Stato. Chiediamo ai rappresentanti politici della Regione di volere facilitare e accelerare per quanto di loro competenza, la costruzione del nuovo distaccamento, certi che l'attenzione mostrata in questo incontro sia dettata dalla vicinanza alle problematiche legate alla sicurezza dei nostri concittadini, in un momento storico e in una zona del nostro Piemonte così delicata".