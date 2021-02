Cavalcaferrovia Belvedere più sicuro per pedoni e ciclisti

Un incontro con i cittadini del rione Isola per raccogliere informazioni sul quartiere e realizzare una serie di

interventi di miglioramento e riqualificazione di tutta la zona. In occasione, alla presenza

dell’Amministrazione, sono stati presentati diversi progetti, di cui due già finanziati: la trasformazione dei

magazzini comunali in laboratori dell’Università del Piemonte Orientale e quello per rimettere a posto il

cavalcaferrovia Belvedere. “Per quest’ultimo – spiegano - si è pensato anche a un intervento di messa in

sicurezza per i ciclisti, allargando dunque lo spazio dei marciapiedi, togliendo i guard rail, di modo che lo si

possa percorrere sia in bicicletta sia a piedi”. Gli altri progetti presentati, invece, riguardano la

permeabilità e il miglioramento dell’accessibilità del passaggio ferroviario e la creazione di altre vie di

attraversamento del quartiere, per poterlo raggiungere anche in bicicletta e a piedi. Un altro intervento in fase progettuale riguarda la viabilità per decongestionare il traffico che si forma davanti alla scuola Carducci.

“Noi vogliamo candidare tre progetti da 15 milioni di euro” ha detto il vicesindaco.