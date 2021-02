"Autostima alta ma partita complicata"

Dopo la sbornia di (bel) calcio di martedì contro la Juve, domani è il momento – sia detto

senza retorica – di una di quelle partite che pesano tanto nell’economia di una stagione.

Francesco Modesto, nella conferenza stampa della vigilia, fiuta il pericolo: “Ovviamente in

questo momento la nostra autostima è alta, ma sappiamo bene che ci attende una gara

complicata e non solo perché è la terza in otto giorni. Abbiamo speso tanto a livello di energie

fisiche e mentali e ci aspetta un avversario esperto, che ha tanti giocatori bravi e un allenatore

preparato”. Al posto dello squalificato Hristov dovrebbe scoccare l’ora del neoacquisto Parodi.

Al proposito il tecnico sottolinea: “Parodi, prima degli infortuni, era un giocatore che lottava

per la promozione. Sappiamo che ragazzo sia e proprio per questo a gennaio lo abbiamo

voluto con noi. Chi gioca domani? Ho la possibilità di scegliere e sono contento. Capisco che

chi gioca meno sia in qualche maniera arrabbiato, ma so che queste sono arrabbiature

positive, per il bene della squadra. Anche chi ha 10-15 minuti può incidere sulla partita. Sono

molto soddisfatto di avere tante alternative, compreso a centrocampo dove ho quattro ragazzi

che hanno passo e intelligenza calcistica”.