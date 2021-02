535 voti a favore: il governo Draghi

Dopo il Senato, anche la Camera ha dato la fiducia al nuovo esecutivo: Mario Draghi ha ottenuto 535 voti a favore, nonostante le 4 astensioni da parte del M5S e i 16 no. Come scrive Ansa.it (leggi qui) le opposizioni si sono fatte sentire: per esempio da Gianluca Vinci della Lega che ha votato 'no', sulla fiducia al governo Draghi.

Non sono mancate le parole di Giorgia Meloni che ha iniziato da una citazione: 'Ci si sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati'. Potrei giustificare così la scelta di Fratelli d'Italia che oggi voteranno contro la fiducia, unica forza, ma la verità è che non avevamo scelta per coerenza e serietà, esattamente come nessuno in Italia si fiderà più di chi firma un contratto e poi non lo rispetta".

Anche gli altri presenti, hanno colto l'occasione per dire la loro... (leggi Ansa.it)

Draghi, con il suo discorso di replica, ha toccato i punti cruciali delle sue idee che hanno un grande impatto sociale, contro la lotta e la corruzione: "Nel medio periodo, per la ripartenza, il tema delle piccole e medie imprese comporta e incrocia internazionalizzazione, accesso al capitale, investimenti, per rafforzare la nostra manifattura e renderla più competitiva. Sostenere l'internazionalizzazione, potenziare il credito imposta per investimenti in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, e consulenza per la quotazione delle pmi. Dobbiamo estendere il piano di industria 4.0 per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e sostenibilità ambientale. Un Paese capace di attrarre investitori deve difendersi dai fenomeni corruttivi, lo deve fare comunque, intendiamoci. Questi portano a effetti depressivi sul tessuto economico e sulla libera concorrenza". Poi continua "Il governo si impegna a migliorare la giustizia civile e penale e sulla necessità di un processo giusto e di durata ragionevole, in linea con la durata degli altri Paesi europei...".