Un anno di Covid a Vercelli

È passato un anno. Esattamente 365 giorni sono trascorsi dall’allarme del primo caso di Covid a Vercelli.

Il 19 febbraio 2020 la notizia giunge in redazione da alcuni messaggi su Whatsapp: “C’è un caso sospetto di Coronavirus, alcuni medici sono stati allontanati dai reparti e il Pronto soccorso è chiuso”.

Sul territorio italiano non sono ancora stati registrati casi legati al Covid, se non due turisti cinesi in viaggio a Roma a fine gennaio. La Sesia sceglie di non pubblicare la notizia: alla fine si tratterà di un banale raffreddore.

