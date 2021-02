"In un mese ho perso quattro dei miei zii"

"Nel giro di un mese ho perso quattro zii a causa del Coronavirus, ma quello che voglio è mandare un messaggio di speranza a tutti coloro che hanno vissuto la nostra situazione".

E’ una storia che ha dell’incredibile quella raccontata dalla vercellese Ilenia Curella che, insieme alla cugina Elisabetta Polato, narra la vicenda che ha colpito la sua famiglia.

In quel periodo i loro cari, tra i 72 e gli 82 anni di età, non sono mai venuti a contatto tra di loro e si sono contagiati in maniera indipendente e per motivi completamente diversi.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 19 febbraio