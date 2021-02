Lockdown locali: Piemonte zona arancione?

L'Italia rischia di cambiare colore: sono sei le regioni che potrebbero diventare arancioni già da venerdì 19 febbraio. Il governo, per cercare di impedire la terza ondata provocata dalle varianti del virus, sta per mettere in atto nuove misure restrittive: interventi locali e mirati, per evitare una chiusura totale.

In Campania è stata individuata una nuova variante.

Le zone più a rischio sono l’Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche e il Piemonte. Si aggiungerebbero all’Abruzzo, la Basilicata, la Liguria, il Molise, l’Umbria e la provincia di Trento. Se l'Rt sarà superiore all'1 entreranno in fascia arancione, ma alcune regioni sono a rischio zona rossa.