Regioni chiuse ma è polemica sui vaccini

Il divieto di spostamento tra le regioni verrà prorogato almeno fino alla prossima settimana ma è probabile che la restrizione slitti fino al 5 marzo. Questo emerge dopo le dichiarazioni di Roberto Speranza e dei governatori.

Nel frattempo il Piemonte, che rimarrà in zona gialla, ha chiesto con una lettera al professor Draghi di acquistare in autonomia i vaccini per i lavoratori delle aziende.

Ieri sono arrivati anche in città i vaccini AstraZeneca, ma il Coisp, il sindacato della polizia, non ci sta. «La scelta di somministrare agli appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate il vaccino AstraZeneca, ossia quello che al momento offre la percentuale di efficacia più bassa, è inconcepibile».

