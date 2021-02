Lavoratori Cerutti: i chiarimenti dell'Inps

"Da parte della sede Inps di Vercelli, tutto ciò che era possibile fare per venire incontro ai disagi delle famiglie dei lavoratori coinvolti da questa triste vicenda è stato fatto. Tutte le domande pervenute sono state definite in tempi rapidi e a oggi non vi sono pratiche giacenti".

La direzione regionale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale precisa alcuni passaggi riguardanti la situazione dei lavoratori delle ex Officine Meccaniche Giovanni Cerutti attualmente in cassa integrazione.

Approfondimenti sul numero de La Sesia in edicola venerdì 12 febbraio