La fabbrica dei pallet di Asm si farà

La fabbrica dei pallet proposta da Asm Vercelli si farà.

E’ stato infatti pubblicato l’atto autorizzativo per l’impianto, successivo al via libera della Conferenza dei servizi. Del progetto si è discusso in Consiglio comunale, dove le opposizioni hanno ribadito la contrarietà al piano.

Intanto l’azienda investirà altri 2.000.000 di euro per abbattere da subito l’impatto odorigeno della produzione. "Il progetto sviluppa l’economia circolare, l’atto autorizzativo ci tutela", ha detto il sindaco Andrea Corsaro.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 12 febbraio.