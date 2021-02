Centro nuoto: 4 offerte per i lavori della seconda fase

Sono quattro le offerte arrivate in Comune per lo svolgimento dei lavori per la realizzazione della seconda fase del Centro Nuoto.

L'operazione, finanziata per 1.350.000 euro dal bando Sport Missione Comune 2020, porterà alla costruzione di due vasche scoperte per la stagione estiva, che affiancheranno quella coperta attualmente in fase di ultimazione.

Le buste con le offerte pervenute dalle ditte edili saranno aperte dalla commissione giudicatrice domani, mercoledì 10 febbraio, mentre la prossima settimana è in programma una seconda seduta che porterà all'aggiudicazione provvisoria. L'affidamento definitivo dovrebbe assegnato all'inizio del mese di aprile, con avvio dei lavori in primavera.