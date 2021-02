Vercelli: pioggia a metà settimana

Un flusso di correnti nordoccidentali in quota favorisce per oggi condizioni di tempo prevalentemente soleggiato anche se, in serata, una debole ondulazione del geopotenziale porterà nuovi annuvolamenti e qualche pioggia a sud del Po nella notte. Martedì tempo sostanzialmente buono anche se con nuvolosità a tratti consistente in attesa di un nuovo episodio di maltempo diffuso che interesserà il Piemonte mercoledì, con piogge diffuse e nevicate localmente a quote collinari nel cuneese. Giovedì deciso miglioramento con il ritorno a condizioni di tempo ben soleggiato.

Il bollettino di Arpa Piemonte indica nel vercellese temperature minime intorno ai 2 gradi e massime che potranno raggiungere gli 11 gradi centigradi.

Per oggi, lunedì 8 febbraio, il tempo sarà inizialmente soleggiato in montagna ed irregolarmente nuvoloso per nubi basse in pianura; nuvolosità in progressivo aumento nel corso del pomeriggio fino cielo nuvoloso ovunque in serata, con nubi più compatte sul settore meridionale della regione.

Martedì 9 il cielo sarà irregolarmente nuvoloso al primo mattino per presenza di nubi medio-basse, poi ampie schiarite nelle ore centrali della giornata; dal tardo pomeriggio nubi in rapido aumento da ovest fino a cielo molto nuvoloso in serata e nella notte.

Per mercoledì 10 è previsto cielo molto nuvoloso o coperto con marcata attenuazione della nuvolosità in serata.