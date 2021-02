Il commercio messo a nudo: Instagram ci veste

Negli ultimi anni, il modo di fare shopping si è spostato lontano dalle piazze e dalle vie del centro, per seguire la corrente del web. Si sono diffusi, infatti, gli shop online che oggi più che mai influenzano il mercato e danno la possibilità a giovani donne di fare carriera su internet, più precisamente su Instagram...



Giulia e Silvia sono due giovani vercellesi che hanno trasformato, con successo, la loro passione in lavoro, anche in un periodo difficile come quello dettato dalla pandemia (le interviste integrali sono pubblicate su La Sesia di venerdì 5 febbraio).



"A gennaio del 2019 ho aperto un sito web e poi ho creato la pagina Instagram, entrambi intitolati Margot Shop", spiega Giulia Borra che ha ben 20 mila followers: "Per me non sono molti - smentisce lei - ma sono veri e voglio crescere ancora di più. È la mia passione, se mi togli i vestiti mi togli l’aria. La moda - dice Giulia - è di chi la vuole fare. Il futuro è il web. Ma ciò che faccio non è solo una questione di vendita: si fonda su relazioni sociali che si creano tramite gli smartphone". La scelta dei capi si fa "negli ingrossi; là cerco quelli che più si addicono a me e alle mie clienti, faccio le foto e le pubblico sul web… Preparatevi, il colore di questa primavera vi farà vedere lilla ovunque".



Silvia Messina, con i suoi 99,4 mila folllowers, ha la possibilità di mostrare ad un grande pubblico la sua passione "Ho collaborato con delle ragazze note che hanno un buon seguito sui social e questo mi ha agevolata nel crearmi un pubblico su Corto Maltese Shop, il mio negozio. In molti pensano che lavorare online sia semplice, ma dietro c’è un grande impegno: devi fare le foto, fare gli ordini, stare dietro ai fornitori, controllare la merce, seguire le clienti, gestire il sito". Ma non è solo questo: "Per fare questo lavoro ci vogliono costanza e pazienza, bisogna essere spigliate e scaltre perché l’obiettivo è emergere. Stare a contatto con le persone non è facile, essere se stessi è la chiave: premia sempre, ma ci vogliono anche strategie di comunicazione e di marketing. Ricordate: il chiodo di pelle è un must have!", consiglia Silvia.