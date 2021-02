Scontro frontale tra due auto a Cigliano

Incidente stradale a Cigliano in via Bobba, per fortuna, a quanto si apprende, senza gravi conseguenze.

Intorno alle 17.10 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta per uno scontro frontale in cui sono state coinvolte 2 vetture: non ci sono feriti gravi da segnalare.

Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza delle automobili; sono intervenuti anche i carabinieri di Cigliano e gli operatori sanitari Volontari assistenza pubblica Cigliano.