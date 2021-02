“Abbiamo voluto portare un sorriso”.

Così Paola Fiore, presidente della squadra di calcio dei Lupetti bianchi di Stroppiana descrive il gesto compiuto oggi, domenica 7 febbraio, da bambini, genitori, allenatori e società.

I Lupetti bianchi infatti hanno donato e consegnato a Carlo Olmo dieci scatoloni di generi alimentari, soprattutto per l’infanzia, da destinare alle famiglie che ne hanno bisogno. “Il nostro è un ringraziamento per tutto quello che Carlo Olmo ha fatto – ha spiegato Fiore - e soprattutto perché lui ci ha insegnato a dare. Questo è un messaggio importante anche per i bambini”.

Poi, i piccoli calciatori della categoria “primi calci” hanno tenuto a donare a Carlo Olmo la maglietta numero 10 della loro squadra “Lupetti bianchi”, chiamata così proprio a suo nome e nata su idea dell’allenatore Michele Pancallo.

La missione di Olmo continua: domani mattina alle 9.30 consegnerà al Dea dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli le felpe del Lupo Bianco e circa 2400 euro, ricavato della vendita delle stesse su idea di Samy Zreick. Altri 1700 euro erano stati consegnati in una prima tranche.