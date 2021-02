"Fiera in campo" in versione estiva?

"Purtroppo anche quest’anno, come prevedibile, la Fiera in Campo non si farà. La nostra associazione, però, sta già guardando all’immediato futuro e stiamo pensando di poter organizzare un evento alternativo per i mesi estivi, qualora ci siano i presupposti".

Giorgio Greppi, presidente dell’Anga (Associazione nazionale giovani agricoltori), conferma l’annullamento della manifestazione agricola, in ambito risicolo, che da ormai 40 anni anima la campagna vercellese.

Ma c'è l'idea di un progetto alternativo.

