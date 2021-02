Dal 21 febbraio i vaccini per gli over 80

L’inizio della campagna vaccinale agli over 80 in Piemonte è prevista per il 21 febbraio, utilizzando le dosi Pfizer e Moderna, mentre già da lunedì 8 potrà partire la cosiddetta fase 3 con l’iniezione prevista per le categorie di lavoratori maggiormente esposte come forze dell’ordine e insegnanti per i quali verrà utilizzato AstraZeneca.

È quello che è emerso dalla conferenza tenutasi ieri, giovedì 4 febbraio, convocata da parte del presidente Alberto Cirio proprio per fare il punto della campagna vaccinale in regione.

