Costantino già Imperatore della Pro Vercelli

L’impresa di Rocco Costantino con la maglia della Pro Vercelli (doppietta firmata al 74’ e al 77’ dopo essere entrato al 67’) nella partita del campionato di Serie C girone A di mercoledì al “Piola” contro il Renate entra nella leggenda dell’ultracentenaria storia delle bianche casacche. Mai un debuttante subentrato a gara in corso era riuscito a timbrare due volte. In passato si ricordano la tripletta di Carlo Bissacco in Pro Vercelli-Castor Torino alla prima giornata del campionato di Serie D 1968/69 e la doppietta di Bruno Russo in Pro Vercelli-Albese alla prima giornata del campionato Interregionale 1981/82. Ma sia Bissacco che Russo erano partiti nell’undici titolare.

2021 - Riproduzione riservata