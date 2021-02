Le nuove vetrine dei negozi sul web

Al giorno d’oggi l’industria della moda cresce grazie al web e viceversa.



Negli ultimi anni si stanno sviluppando, in maniera esponenziale, gli shop online su uno dei social network più in voga del momento: Instagram. Ad alimentarlo sono le passioni di giovani donne che decidono di intraprendere una carriera online, aprendo le porte del loro negozio al mondo del web. Ormai il concetto di negozio non riporta più solo alla rappresentazione mentale dell’edificio con l’insegna, ma ad una pagina web contornata da fotografie, emoticon e video.



Qual è la forza dei social? Senza dubbio l’uso del linguaggio visivo che coinvolge il lettore o il visitatore delle pagine web. Grazie all’uso dei colori, della creatività, dell’immediatezza e della rapidità del click che questi mezzi ci offrono; ma anche delle fotografie più bizzarre e originali e, grazie a loro, l’occhio cade sullo schermo dello smartphone e lì ci resta… se il feedback è positivo e la tendenza rimane quella degli acquisti online, qualcosa nel settore del commercio dovrà cambiare. Instagram, a partire dal 2018, ha introdotto la funzione “shopping”. Facebook dal 2020 mette a disposizione di alcune aziende Facebook Shops. Il mercato dell’online, dal 2019 al 2020, è cresciuto del 26%: ben 4,7 miliardi di Euro. Il solo mobile commerce è cresciuto addirittura del 42%. Per il 2021 si prospetta una crescita ancora maggiore.

Due giovani vercellesi raccontano il loro progetto nello speciale su La Sesia di venerdì 5 febbraio.