Centro nuoto: il Comune revoca l'appalto

Il Comune di Vercelli ha revocato la gestione del nuovo Centro Nuoto alla ditta Inn.nova Servizi di Adria.

Contestualmente, il servizio è stato affidato alla Pralino Sport di Sandigliano. Lo si legge in una determina del municipio, dove si specifica che la società che si era aggiudicata l'appalto "non è in possesso dei requisiti della capacità tecnica e professionale e della capacità economico-finanziaria previste dal bando".

L'affidamento iniziale era stato stato stabilito a dicembre, ma la gestione della piscina di via Baratto ora sarà quindi curata dalla Pralino Sport fino al 2024.