Borgosesia: clienti in un locale, multa alla titolare

La Polizia stradale di Varallo ha sorpreso, nei giorni scorsi, numerose persone all'interno di un locale. Per la titolare multa e segnalazione alla Prefettura, per gli avventori una pesante sanzione.

Nel corso di un servizio volto a verificare il rispetto della normativa anticovid, la Polizia Stradale di Varallo ha infatti effettuato un controllo il 26 gennaio scorso, ancora in zona arancione, all’interno di un locale commerciale di vendita di alimenti ittici e di bevande alcoliche a Borgosesia.

La pattuglia, transitando sulla Strada Provinciale n. 299, ha notato nel parcheggio del locali diverse macchine in sosta e ha rilevato la presenza di più persone all’interno dell’esercizio pubblico intente a consumare bevande. Gli operatori della Polizia Stradale hanno così richiesto il supporto di un’altra pattuglia poco distante intenta ad effettuare un posto di controllo. Nel momento dell’intervento le persone sono uscite in tutta fretta dal locale e si sono sparpagliate all’esterno.

Da un accurato controllo gli agenti hanno appurato che alcune di queste persone stavano effettivamente consumando del vino e della birra e che all’interno del locale alcune di esse erano sedute al tavolino. Dal controllo documentale la Polizia Stradale ha accertato che la titolare era priva dell’autorizzazione per la somministrazione di bevande, perciò l'hanno multata per un totale di 800 euro per aver consentito l’assembramento delle persone all’interno del proprio esercizio e per non aver rispettato le disposizioni anticovid relative all’asporto degli alimenti. Inoltre gli agenti hanno le elevato un'ulteriore sanzione di 5.000 euro prevista dalla normativa regionale per aver somministrato bevande in assenza di autorizzazione.

Per il mancato rispetto della normativa anticovid è stata trasmessa segnalazione alla Prefettura di Vercelli ai fini dell’emanazione del provvedimento di chiusura dell’esercizio mentre per la violazione riguardante la somministrazione delle bevande alcoliche è stata effettuata segnalazione al sindaco di Borgosesia per i provvedimenti previsti dalla normativa Regionale. Tutte le persone che avevano creato assembramento sono state sanzionate con verbale di 400 euro.