"Siamo qui per il censimento". Ma è una truffa

Crescentino, chiedono di entrare in casa per compilare il censimento. Ma è una truffa. A lanciare l’allarme è il sindaco Vittorio Ferrero. "Mi hanno riferito che questa mattina sedicenti persone hanno citofonato in diverse abitazioni presentandosi come addetti del Comune che dovevano fare domande per il censimento. Tutto ciò è falso, chiarisco che nessun addetto comunale sta facendo questo servizio, quindi prestate la massima attenzione" precisa il primo cittadino. I falsi addetti comunali avrebbero citofonato in più zone della città. A quanto pare i truffatori sarebbero anche in possesso dei dati anagrafici dei malcapitati. Nelle scorse settimane si era data la caccia a finti operatori sanitari che, con la scusa di dover effettuare tamponi a nome del Comune, cercavano di intrufolarsi nelle abitazioni. "Ormai non sanno più cosa inventarsi, invito tutti i miei concittadini a non fidarsi e nel dubbio a chiamare il 112" conclude Ferrero.