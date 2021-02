Pro Vercelli: Costantino in arrivo

Pro Vercelli sull'attaccante del Modena Rocco Costantino (classe 1990). In chiusura di mercato il d.s. dei bianchi Alex Casella si sta accordando con il giocatore che in passato ha vestito le maglie di Pineto, Morro d'Oro, San Nicolò, Vis Pesaro, Ternana, Alto Adige (14 reti in C nel 2012/2013), Triestina, Bari e Modena. Per lui finora 334 partite giocate nei campionati di C e D e 113 gol realizzati. Il calciomercato dei professionisti, lo ricordiamo, chiude alla 20.