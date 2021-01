Calamandrei, visita virtuale a un'azienda florovivaistica

Crescentino, visita virtuale del Calamandrei all’azienda florovivaistica di Alberto Galliati.

Valeria Rota, docente di biotecnologie agrarie e il professor Francesco Brancaccio hanno realizzato una video-lezione attraversando le serre dell’azienda RosaCisalpina.

Con la didattica a distanza è stata affrontata la lotta ai parassiti vegetali che l’azienda compie in piena sostenibilità ambientale.

"Trappole cromotropiche per il contenimento della mosca bianca e lotta integrata con insetti utili hanno permesso un maggior risparmio di prodotti chimici a tutela dell’ambiente - ha spiegato Alberto Galliati – con un preciso intervento di lanci programmati che prevedano l’introduzione di un predatore si è riusciti a tenere a bada i principali parassiti vegetali>".

Nella serra successiva si può vedere una nuova tecnologia applicata alle piantine di erica, che sfrutta micorizze per migliorare lo scambio di nutrimenti, favorendo l’interazione positiva tra piante e funghi.

"Nel roseto, fiore all’occhiello dell’azienda, si è potuta vedere la stazione di monitoraggio meteorologica: una grande quantità di dati per il controllo di temperatura, umidità, punto di rugiada utilizzati per migliorare la produttività vegetale" dicono i docenti, spiegando ai ragazzi come le nuove competenze di questa azienda potranno essere di esempio e di stimolo per le future generazioni di agricoltori sul nostro territorio.