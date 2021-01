Anche la Pro Vercelli in festa per il Palmeiras

I tifosi delle bianche casacche, e la stessa società Fc Pro Vercelli 1892 come pubblicato sul suo portale on-line, sono in festa per la conquista da parte dei brasiliani del Palmeiras della Coppa Libertadores (la Champions League del Sudamerica). Il club paulista si chiamava inizialmente Palestra Italia e fu fondato in onore della tournèe della Pro Vercelli in Brasile nell'estate del 1914. Il nome originale Palestra Itália (da cui il nome allo stadio) venne poi mutato con quello attuale di Palmeiras il 13 settembre 1942, dopo l'entrata in guerra del Brasile contro le nazioni dell'Asse, composto da Germania, Italia e Giappone. Nella finalissima, tutta paulista tra Palmeiras e Santos, giocata al mitico stadio "Maracanà" di Rio de Janeiro, decisiva è stata la rete di Lopes al 99', dopo una rissa che ha portato a giocare 105 minuti complessivi, senza uno straccio di supplementare. Gara epica e folle, dunque. Si tratta della seconda Coppa Libertadores vinta dal Palmeiras, dopo quella del 1999.