Lotteria per i bambini di Aop

“Piccoli guerrieri”. Per loro, i bambini che combattono la malattia con grande forza, l’Associazione oncologica pediatrica (Aop), presieduta da Roberto Francese, ha organizzato una “lotteria degli innamorati”. La missione di Aop inizia da una raccolta tappi per acquistare il Dethacol e da lì, in ricordo dei piccoli Alessandro, Lorenzo Matteo e Arens, non si è più fermata. Si è impegnata ogni giorno per regalare sorrisi e aiutare concretamente i medici, i bambini, i loro genitori e la ricerca. «Per partecipare alla lotteria - spiegano da Aop - basta acquistare un biglietto: vincerà quello corrispondente al primo numero che uscirà sulla ruota di Torino il 13 febbraio. In palio c’è uno smart box “Fuga dalla città”, che ha anche tante località piemontesi». I biglietti costano 3 euro e si possono acquistare nella sede di Aop di Vercelli in via Ariosto 3 (per ora, ogni mercoledì dalle 15 alle 17) oppure prenotando al 348 8636366 o al 349 4923475. E’ possibile sostenere le iniziative di Aop anche acquistano i prodotti che la stessa Associazione propone e che spaziano dagli alimenti alle bomboniere, oggettistica e quadri, ma soprattutto diventando volontari di cui ora c’è bisogno.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook “Associazione Oncologica Pediatrica” e il sito www. associazioneoncologicapediatri ca.it.