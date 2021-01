Vercelli: weekend tra nubi e schiarite

"Correnti nordoccidentali a ridosso dell'arco alpino determinano nevicate deboli sui rilievi alpini e venti di foehn anche forti fino ai fondovalle, in estensione alle pianure nel corso del pomeriggio. Domani al mattino cielo soleggiato; nel pomeriggio la discesa di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo occidentale causa un peggioramento con precipitazioni diffuse deboli sulla regione, localmente più intense sulle zone al confine con la Liguria in serata. Da domenica condizioni in miglioramento con cielo in prevalenza soleggiato, anche nella giornata di lunedì".

Il bollettino di Arpa Piemonte prevede nel vercellese temperature minime in aumento da -2 a 3 gradi, massime intorno ai 12 gradi centigradi.

Oggi, venerdì 29 gennaio, nel corso del pomeriggio si prevede un passaggio a condizioni più soleggiate sulle zone di pianura e collina e sui rilievi sudoccidentali. Sabato 30 soleggiato al mattino con nubi compatte su Alpi occidentali e aumento delle nubi fino a cielo nuvoloso e precipitazioni in graduale estensione al resto della regione, più sparse ad ovest e più diffuse a est.

Domenica 31 gennaio ci saranno schiarite sempre più ampie già dal primo mattino, fino a cielo soleggiato ovunque. Nella serata nuvolosità in aumento in arrivo da ovest.