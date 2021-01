Vercelli: un apparecchio automatico per le auto inquinanti

Anche il Comune di Vercelli ha aderito al sistema MoVe-In (MOnitoraggio dei VEicoli Inquinanti), adottato dalla Regione Piemonte sull’esempio di quanto già intrapreso dalla Lombardia in merito alla circolazione dei mezzi più impattanti dal punto di vista emissivo.

L’iniziativa consente ai detentori dei veicoli interessati di poter circolare durante il periodo invernale (da ottobre a marzo) sui territori dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa, in riferimento alle limitazioni del traffico che in questo periodo stanno interessando, per esempio, i motori diesel alimentati a gasolio Euro 4 o inferiori. Gli interessati possono installare sulla propria auto un’apparecchiatura automatica che, calcolando il numero di chilometri percorsi, consentirà di circolare anche in presenza delle disposizioni anti smog previste dall’accordo per la qualità dell’aria nelle regioni del Bacino Padano.

L’assessore all’Ambiente di Vercelli, Patrizia Evangelisti, spiega che “il progetto prevede che i cittadini proprietari di tali veicoli possano aderire volontariamente applicando all’autovettura inquinante un’apparecchiatura automatica che, in funzione della classe di immatricolazione e all’alimentazione, se a gasolio o a benzina, consentirà di poter percorrere un numero fisso di chilometri durante l’anno all’interno dei Comuni aderenti all’accordo”.

“Esauriti i chilometri concessi (in Lombardia è stata fissata la soglia massima annua di 10.000 chilometri, ndr), rilevati da un sistema informativo, non si potrà più utilizzare il mezzo in quei Comuni ma si potrà continuare a viaggiare nelle zone in cui i divieti non sono in vigore – dice Evangelisti – Questa è un’opportunità favorevole per coloro che non hanno la possibilità di rottamare e sostituire mezzi vetusti ed inquinanti che progressivamente diventano poco utilizzabili. Restano confermati i divieti solo durante le giornate di limitazioni d’emergenza che scattano quando si accende il ‘semaforo arancione’, ‘rosso’ e ‘viola’, per il troppo inquinamento”.