Modesto: "Rizzo è un ottimo rinforzo"

Per capire il pericolo, basta scorrere i numeri che certificano come la Pro Patria abbia la migliore difesa del campionato (13 gol subiti in 20 partite). Mister Francesco Modesto, nella conferenza stampa della vigilia, pensa positivo: “Stiamo bene come è giusto che sia dopo una vittoria che ci dà morale e ancora più voglia di lavorare. La Pro Patria è una squadra ostica, tosta, che lavora bene in fase difensiva e sa fare male quando attacca: dovremo essere concentrati nei duelli individuali. Insomma dovremo fare una partita da squadra vera”.

Quindi il tecnico della Pro Vercelli si è soffermato su Luca Rizzo, neoacquisto perfezionato in settimana, che, però, non sarà ancora disponibile: “Rizzo non lo scopro certo io, ma sono contento che il direttore sportivo (Alex Casella - n.d.r.) gli abbia dato un’opportunità qui da noi. Ha giocato in A e in B e ha sempre fatto la differenza. Dobbiamo metterlo a posto, ma ha personalità e carisma: un giocatore così lo vogliono tutti. Mezzala o attaccante? Rizzo è un giocatore che sa giocare a calcio, fa bene dappertutto. Adesso siamo in tanti? Ben vengano questi problemi…”.

Pro Vercelli-Pro Patria, valida per la seconda giornata di ritorno del girone A di Serie C, si giocherà sabato 30 gennaio allo stadio "Piola" con inizio alle ore 15. Arbitra Petrella di Viterbo. Mercoledì 3 febbraio alle 17,30 altro match casalingo dei bianchi contro il Renate.

