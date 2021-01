Si farà il varco sulla Vercelli-Casale

Il varco sulla linea ferroviaria Vercelli-Casale si farà.

Rete ferroviaria italiana ha dato il nulla osta al Comune, che aveva chiesto di poter creare un passaggio sui binari dismessi per “ricucire” la città dopo la chiusura del cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna. Una soluzione temporanea quella del varco, come specificato da Rfi nella lettera di risposta recapitata in municipio ieri, giovedì 28 gennaio, ma che permetterà di ricollegare via Trino al rione Aravecchia smaltendo il traffico intenso che si è venuto a creare.

