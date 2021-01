Desana, Covid: chiusa la scuola dell'infanzia

La scuola dell’infanzia di Desana è stata momentaneamente chiusa.

A seguito della rilevazione di alcuni casi positivi in una delle due sezioni della scuola materna, si è deciso di sospendere le lezioni chiudendo la sezione materna almeno fino al giorno 8 febbraio.

Come disposto dall’Asl di Vercelli, i bambini di entrambe le sezioni sono in quarantena per due settimane e dovranno procedere ad effettuare il tampone.

Si attendono ulteriori disposizioni in merito alla questione da parte dell’Asl di Vercelli.