Borgosesia: fuga di gas in via Fratelli Antongini

Nella serata di martedì 26 gennaio, intorno alle 23,15, una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Varallo è intervenuta per una fuga di gas a Borgosesia, in via Fratelli Antongini.



Gli operatori hanno provveduto ad eliminare la perdita di gas metano, localizzata nella cucina di appartamento al primo piano e a mettere in sicurezza gli ambienti domestici arieggiandoli.