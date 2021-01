L'Italia andrà alle Olimpiadi con inno e bandiera

L'autonomia del Coni è salva: gli atleti azzurri potranno gareggiare con bandiera e inno italiano ai Giochi olimpici di Tokyo.

E' stato appena approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sull'autonomia del Coni: senza questo passaggio il comitato esecutivo del Cio domani avrebbe escluso l'Italia dalle Olimpiadi in programma in Giappone.

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha informato immediatamente il presidente del Cio Thomas Bach, che si è detto "molto felice" per la soluzione dell'impasse.