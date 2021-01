Borgosesia: cede un cornicione in via Ferro

Un cornicione ha ceduto in via Ferro a Borgosesia nella mattinata di oggi, martedì 26 gennaio.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, chiamati dalla radiomobile dei Carabinieri, sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona, mentre la Polizia locale ha chiuso l'accesso alla via fino alla conclusione dei lavori di ripristino.