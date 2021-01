Mister Modesto: "Dedicato ai nostri tifosi"

Le statistiche dicono che la Pro Vercelli non vinceva entrambi i derby contro il Novara dalla stagione 2000/2001, ma Gianmario Comi, uomo copertina della sfida di sabato, sottolinea un altro numero interessante: "Abbiamo vinto gli ultimi tre e sono ancora più contento per i tifosi: non erano allo stadio, ma ci stanno sempre vicini. Per me è una grandissima emozione: vincere il derby è sempre una grande soddisfazione. L'unico rammarico è stato non aver fatto doppietta: mi ha fischiato un fuori gioco incredibile, non ho parole!".

Mister Francesco Modesto fa la disanima del match: "Mi pare che loro abbiano voluto mettere la gara sui contrasti, ma noi siamo una squadra tosta! Nel gioco abbiamo fatto bene e questo serve per l’autostima. Peccato solo per la gestione con la doppia superiorità, dovevamo fare meglio. La squadra, il sottoscritto e la società vogliamo dedicare questa vittoria ai nostri tifosi, speriamo di rivederli allo stadio il prima possibile. L’esordio di Awua? E’ entrato quando eravamo in superiorità numerica e ha fatto bene. Pian piano entrerà in sintonia con i compagni, ma sulle sue qualità tecniche non ho nessun dubbio".

Infine il “perdono” a Emmanuello: "Sono errori che ci stanno nel nostro modo di giocare: non è stato attento, ma ha avuto una grande reazione trovando un gol splendido. Tutti i ragazzi hanno fatto una grande partita, volevamo la vittoria".

