Vercelli: arriva un nuovo questore

Nuove questore in arrivo a Vercelli. Maurizio Di Domenico, storico ex capo della Mobile di Siena che ha guidato per 14 anni, oltre a Digos e ufficio di Gabinetto, città in cui è poi stato anche vicequestore, arricchisce il suo curriculum di incarichi prestigiosi.

Nominato questore nel maggio scorso, al termine di un’esperienza importante come vicario a Genova, era in attesa della destinazione dopo la promozione a dirigente superiore. Che adesso ha ricevuto in quanto andrà a Vercelli dove riceverà il testimone lunedì 1° febbraio dal collega Sergio Molino.

Di Domenico, che è stato anche a Prato e ad Empoli, è comunque sempre legatissimo a Siena dove ha mantenuto la residenza. E dove abitano i suoi due figli.