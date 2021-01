Il Giro d'Italia per la prima volta in Valsesia

Un tappone del Giro d'Italia 2021 vedrà l'arrivo all'Alpe di Mera, in Valsesia. Il giorno da cerchiare con il pennarello rosso è quello di venerdì 28 maggio. In quella data si correrà la frazione Busto Arsizio-Alpe di Mera. Arrivo fissato in salita. Sarà la prima volta nella sua storia che la corsa rosa passa dalla valle in provincia di Vercelli.

L'ufficialità arriverà giovedì 11 febbraio nel corso della presentazione della manifestazione organizzata da Rcs. La notizia è filtrata nelle scorse ore da RaiSport che trasmetterà la competizione ciclistica. L'onorevole Paolo Tiramani (sindaco di Borgosesia), i consiglieri regionali Angelo Dago e Alessandro Stecco, l'assessore regionale allo sport Fabrizio Ricca e il presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta stanno lavorando per assicurarsi un evento che darà sicuramente una visibilità straordinaria al territorio.

Ricordiamo che il Giro d'Italia nel 1992 celebrò l'arrivo di una tappa a Vercelli (vinse Mario Cipollini) in occasione del Centenario dell'Us Pro Vercelli Calcio. A distanza di 29 anni riecco in provincia la corsa rosa. Sperando che il Coronavirus non limiti in maniera netta l'afflusso degli spettatori.