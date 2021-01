Pro Vercelli: il neoacquisto Awua convocato per il derby

Per chi vuole gustarsi qualche brivido da stadio, l’appuntamento è per domani, sabato 23 gennaio, appena dopo mezzogiorno davanti agli spogliatoi del "Piola". Da lì e a quell’ora, infatti, la Pro partirà alla volta di Novara e via social è già scattato il tam-tam per un raduno di tifosi - con mascherine e a distanza - che vogliono applaudire e incoraggiare la squadra. Che, almeno per quel che si è intuito dalle dichiarazioni di Francesco Modesto nella conferenza stampa della vigilia, è carica al punto giusto: “Dobbiamo essere tosti nei duelli - ha raccomandato il mister - ma anche coraggiosi nell’attaccare. Sappiamo che ci sarà da soffrire, perché il Novara è una squadra che ha valori importantissimi per la categoria. Però, quando sarà il momento, dovremo sentirci liberi e capaci di lasciar andare il freno…”.

Per quanto riguarda la formazione, l’unico in dubbio è Mezzoni, mentre il neoacquisto Theophilus Awua è convocato e pronto a esordire con la maglia delle bianche casacche nella prima giornata di ritorno del girone A di Serie C. Calcio di inizio alle ore 15 (diretta Sky canale 252). Arbitra Perenzoni di Rovereto.

