Vercelli: "Le palestre sono state abbandonate"

Sono chiuse da fine ottobre e lo rimarranno almeno fino al 5 marzo.

Quattro mesi e mezzo di stop che stanno mettendo in ginocchio le attività, ma che influiscono anche sulla salute delle persone. Le palestre lanciano, per l’ennesima volta, il loro grido d’aiuto: lavoro mutilato e ristori esigui e in ritardo.

"Lo sport è stato demonizzato, dobbiamo riaprire per restare aperti", dicono in coro Francesca Delfino e Marco Alessio.

Approfondimenti sul numero de La Sesia in edicola venerdì 22 gennaio