Una tangenziale "cucirà" l'asse Vercelli Novara

Cinque grandi progetti per la viabilità nel Vercellese, dal capoluogo alla Valsesia. È il piano della Provincia di Vercelli, che ha firmato un protocollo d’intesa con Cassa Depositi e Prestiti per realizzare infrastrutture per 230.000.000 di euro.



I piani riguardano la realizzazione della superstrada per Novara, della Tangenziale Est di Vercelli, delle varianti di Serravalle e Campertogno e della ciclovia per Alagna.

Eraldo Botta, presidente della Provincia, spiega la portata delle opere.

L'intervista sul numero de La Sesia in edicola venerdì 22 gennaio