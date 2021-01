Restauro del Sant'Andrea: sono 13 le offerte arrivate

Sono tredici le offerte pervenute al Comune per il restauro della basilica di Sant’Andrea.

Il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 18 gennaio e ieri, mercoledì 20 gennaio, la commissione di aggiudicazione ha espletato la prima fase dell’iter per l’affidamento dei lavori. A proporsi per le operazioni sono state tutte associazioni temporanee d’impresa, vista la complessità dell’intervento.

“In un paio di settimane arriveremo all’aggiudicazione", dice l’assessore alle Opere pubbliche Massimo Simion. Il recupero della chiesa simbolo di Vercelli non sarà oggetto solo della sistemazione del pinnacolo crollato recentemente (che costerà 5.859 euro), ma di un piano più ampio e costoso per la sua manutenzione generale. L’amministrazione comunale infatti ha deliberato l’utilizzo dei 2.300.000 euro stanziati dalla Regione Piemonte a fine 2018, in concomitanza con le celebrazioni per gli 800 anni della basilica l’anno successivo, approvando il progetto esecutivo messo a punto da un raggruppamento temporaneo di professionisti e supervisionato dal municipio.

Il maxi intervento (compreso nel piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022) riguarderà la struttura nel suo complesso, dalle colonne ai cornicioni fino agli elementi di lattoneria e ai serramenti, per la sua messa in sicurezza e una sistemazione totale. Questo oltre alla nuova illuminazione esterna della torre campanaria e del corpo basilicale per 28.925 euro.

La commissione di aggiudicazione incaricata della verifica delle offerte presentate per il Comune è composta dall’architetto Liliana Patriarca e dai geometri Giuseppe Catalano e Nazzareno Biglia. “Nella prima fase di mercoledì sono state contate le Ati che si sono proposte – spiega Simion – L’attività proseguirà con la verifica e la valutazione tecnica delle offerte. In due settimane avremo un aggiudicatario”.