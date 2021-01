Borgosesia: anziano trovato senza vita

Verso le 19 di mercoledì 20 gennaio, a Borgosesia, i Vigili del fuoco sono intervenuti in corso Vercelli per soccorrere un anziano in casa che non rispondeva ai familiari. All'ingresso nell'alloggio gli operatori, insieme al medico del soccorso sanitario, hanno trovato purtroppo l'uomo senza vita.

La giornata di mercoledì per i vigili del fuoco del distaccamento permanente di Varallo Sesia era iniziata con l'intervento effettuato verso mezzogiorno, in via Ferro sempre a Borgosesia, con l'intervento congiunto con i sanitari, che ha permesso di prestare cure ad una signora anziana, a cui un malore impediva di rispondere e aprire la porta.