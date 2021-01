Asl Vercelli: Silvio Borrè dirigerà il Dipartimento area medica

È stata formalizzata in questi giorni la nomina di Silvio Borrè, primario del reparto di Malattie infettive, a direttore del Dipartimento di Area Medica.

Una nomina, come sottolineato dal direttore generale Angelo Penna "conferita anche in considerazione della grande esperienza e conoscenza delle problematiche ospedaliere maturate in questi anni come direttore del Dipartimento di Assistenza Ospedaliera e Specialistica; incarico che da continuità alla direzione dipartimentale in questa fase della pandemia dove vi è comunque al tempo stesso l’esigenza di riprendere con le attività ordinarie per i pazienti no-covid".

Il Dipartimento di Area Chirurgica è stato affidato, in via provvisoria, al direttore sanitario Gualtiero Canova, "anche alla luce della grande esperienza come direttore dell’Area Chirurgica. Per quanto riguarda gli altri dipartimenti aziendali, la cui organizzazione non è stata modificata dall’atto aziendale, si provvederà successivamente in base alla cessazione già prevista dei rispettivi titolari", concludono dall'Asl Vercelli.