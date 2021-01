Saluggia: minaccia l'ex convivente con un coltello da cucina e la colpisce con un pugno

Minaccia l'ex convivente con un coltello da cucina e la colpisce con un pugno.

I carabinieri della stazione di Livorno Ferraris hanno arrestato un 54enne siciliano d’origine, domiciliato a Saluggia per resistenza e maltrattamenti in famiglia, e l'hanno denunciato a piede libero per minaccia aggravata e lesioni personali.

Verso le 21 dell’altra sera, è arrivata una richiesta di intervento alla Centrale operativa di Vercelli, da parte di una donna di Saluggia, che ha segnalato una lite in atto in casa con il suo ex convivente.

La pattuglia dei carabinieri di Livorno Ferraris, intervenuta al domicilio della donna, ha constatato la veridicità della richiesta. L’uomo, un 54enne di origine siciliana, non ha accettato la fine della relazione ed in preda ad una crisi di nervi ha iniziato a minacciare l’ex convivente con un grosso coltello da cucina.

I carabinieri hanno cercato di calmare l’esagitato che all’improvviso si è divincolato, liberandosi dalla presa dei militari e riuscendo a colpire al volto la donna con un pugno. A seguito del colpo la vittima, una 45enne del posto, è stata accompagnata all’ospedale di Chivasso ove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 10 giorni. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per minaccia aggravata e lesioni personali.



Accompagnato in caserma, al termine degli accertamenti è poi stato portato in carcere a Vercelli su disposizione del Pm della Procura della Repubblica.